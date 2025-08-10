Tira ancora aria di tempesta per Gigio Donnarumma al Paris Saint-Germain, dopo l'arrivo dal Lille di Lucas Chevalier e l'invito nemmeno troppo implicito del club campione d'Europa a cercarsi una nuova squadra al portiere della Nazionale. Intervenuto su Sky Sport, Sebastien Frey ha detto la sua sulla faccenda: "Il PSG ha un grosso problema con questo ruolo, ci sono già dei precedenti come Alphonse Aréola e Kevin Trapp o quello che ha visto coinvolto ancora Donnarumma con Keylor Navas. La situazione qui è ancora più complicata, Chevalier è stato preso per 40 milioni e non credo che farà il secondo portiere. Ho sentito Gigio stamattina ed è tranquillo però sono allibito perché negli anni ha sempre dimostrato di essere un grande portiere, specie quest'anno dove è stato grande protagonista della vittoria in Champions League. Ora il PSG crea una nuova polemica e una situazione delicata, perché Chevalier vorrà giocare ma Donnarumma vorrà partire sicuramente titolare. Non è una bella situazione e non è una cosa giusta, si poteva lavorare per trovare un rinnovo o aspettare un'altra stagione visto che nel 2026 ci sono i Mondiali e Donnarumma non può permettersi un anno di panchina; a un certo punto però dovrà esporsi e dire se vuole rimanere, anche se la sua storia in Francia sembra al termine".

Ma dove potrebbe giocare Donnarumma in caso di rottura? "Io lo vedrei molto bene in Inghilterra. Sono poche le squadre che se lo possono permettere in Europa. Se dovesse andare via, personalmente lo vedrei in Premier.