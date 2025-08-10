L'avvocato Cesare Di Cintio, interpellato da Bergamo TV, ha parlato della situazione relativa ad Ademola Lookman: "Bisogna ricordare che un calciatore professionista è innanzitutto un lavoratore subordinato, soggetto quindi a diritti e doveri precisi. È tenuto a rispettare il contratto firmato, che prevede chiaramente la sua presenza agli allenamenti. Nel caso specifico di Lookman, l'assenza ingiustificata lo espone certamente a delle conseguenze, anche importanti. È un atteggiamento profondamente scorretto sotto il profilo della professionalità".

Quali sono nello specifico i rischi legali per il giocatore e cosa può fare concretamente l'Atalanta?

"L'accordo collettivo tra la Lega Serie A e l'AIC è chiaro: se un giocatore non si presenta per tre allenamenti o convocazioni nell’arco di una settimana, il club può legittimamente sospendergli lo stipendio. È prevista anche la possibilità di escluderlo temporaneamente dalle attività della squadra, ovviamente tramite un procedimento arbitrale. Per come stanno le cose, l’Atalanta è indubbiamente la parte lesa".