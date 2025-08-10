L'Inter ha ottenuto una cifra interessante dall'operazione che ha portato Aleksandar Stankovic ai belgi del Club Bruges, ma anche la formazione svizzera del Lucerna, dove il figlio d'arte ha militato nella passata stagione, può sorridere: un articolo del Neue Zürcher Zeitung ha confermato infatti la presenza di un accordo speciale tra le due squadre. Dopo 40 presenze registrate dal centrocampista serbo, infatti, il Lucerna aveva effettivamente attivato la sua opzione di acquisto fissa da 1,6 milioni di euro quest'estate.

Tuttavia, l'Inter ha intuito l'importanza del giocatore e ha immediatamente attivato l'opzione di riacquisto da 3,2 milioni di euro. Il Lucerna ha quindi realizzato un buon profitto sul ventenne. Una meritata ricompensa per la crescita positiva che il nazionale serbo Under 21 ha avuto nella squadra di Mario Frick.