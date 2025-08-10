L'Atletico Madrid non ha affondato il colpo per Ademola Lookman, consapevole del fatto che il nigeriano vuole solo l'Inter. Allora la formazione guidata da Simeone ha virato su Giacomo Raspadori. Marca riferisce che il giocatore "lunedì si sottoporrà alle visite mediche prima della firma sul contratto che lo legherà all’Atletico fino al 2030".

Sezione: Focus / Data: Dom 10 agosto 2025 alle 20:26
Autore: Niccolò Anfosso
