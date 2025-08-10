Il tecnico dell'Arsenal Mikel Arteta ha parlato delle possibilità di mercato dei Gunners in vista degli ultimi giorni. L'acquisto di Gyokeres ha fatto venire ulteriore appetito ai tifosi dell'Arsenal e il nome di Lookman è circolato negli scorsi giorni: "Vediamo cosa succederà in termini di posizione della squadra nelle prossime settimane. Stiamo esaminando attivamente le opzioni, ci sono anche alcuni giocatori che potrebbero andarsene", ha detto Arteta.