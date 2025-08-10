Traballa la panchina di Dejan Stankovic, protagonista di un avvio di stagione negativo alla guida dello Spartak Mosca. Solo quattro i punti conquistati in quattro giornate di campionato dalla squadra di Deki, che ieri ha perso 4-2 il derby contro la Lokomotiv. Un risultato che ha alimentato le voci di un possibile esonero dell'ex giocatore dell'Inter: "Per quanto riguarda questi rumors, non mi interessano: ne sta parlando il vostro gioenale (Sport-Express, ndr) - le sue parole in conferenza stampa -. Ci sono due tipi di allenatori: quelli che sono stati licenziati e quelli che lo saranno. C'è anche un terzo gruppo, quelli che possono andarsene da soli. Indovinate in quale gruppo mi trovo. Abbiamo un calendario davvero impegnativo. Ora abbiamo un'importante partita di Coppa (martedì contro la Dinamo di Makhachkala). Poi abbiamo lo Zenit e poi andiamo a Kazan. Ma niente è impossibile. Vedremo".