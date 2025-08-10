Il futuro di Gianluigi Donnarumma sembra ormai destinato a essere lontano da Parigi. Nel suo ultimo video su Youtube, Fabrizio Romano ha spiegato la situazione connessa al portiere: "Le strade sono due: la prima è quella di restare al PSG ma senza giocare e lasciare poi a zero; la seconda riguarda l'addio in questo mercato".

Dunque nel dettaglio, Romano spiega: "Ci sono tanti rumors con tanti club, posso garantire che al momento non c’è nulla di avanzato per Donnarumma. Nulla di concreto, il PSG chiede un’importante cifra per venderlo in questa finestra di mercato".