“A suo agio sulla linea di porta, nei duelli, nelle uscite. Ed è pure dotato di un ottimo gioco con i piedi”. Così il PSG ha deciso di presentare il nuovo portiere Chevalier. L'Equipe in edicola quest'oggi evidenzia che la situazione dei portieri al club parigino rischia di trasformarsi in una vera e propria guerra, considerando che c'è anche Safonov. Ma Donnarumma è vicino alla partenza. Il futuro del portiere italiano è sempre più lontano da Parigi.