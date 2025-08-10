Il Milan presenta la prima offerta ufficiale per Koni De Winter: la proposta avanzata al Grifone, secondo Matteo Moretto, è di venti milioni bonus compresi. Il Genoa punta a ricevere un totale di circa 25 milioni: le due società trattano per arrivare a una chiusura definitiva in tempi brevi.

Dom 10 agosto 2025 alle 18:45
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
