L'Inter Under 23 comincia a ingranare la marcia giusta: nell'ultimo test amichevole prima del debutto nella Coppa Italia di Serie C di sabato contro il Lumezzane, la formazione di Stefano Vecchi ha superato con un secco 4-1 la Pro Vercelli, avversaria anche nel girone A, al Silvio Piola. La squadra nerazzurra parte con personalità, tenendo il controllo del gioco. Al 35’ arriva il vantaggio: Simone Cinquegrano firma lo 0-1. Passano due minuti e i nerazzurri raddoppiano: Issiaka Kamate dal dischetto non sbaglia e trasforma il rigore del 2-0.

In avvio di ripresa la Pro Vercelli accorcia con Comi, anche lui a segno dagli undici metri (47’). L’Inter U23 non si scompone e riprende subito a macinare gioco, trovando il tris al 72’ con la rete di Luka Topalovic. Nel finale, Mattia Mosconi mette il sigillo con il gol dell’1-4 all’88esimo.