L'Inter Under 23 comincia a ingranare la marcia giusta: nell'ultimo test amichevole prima del debutto nella Coppa Italia di Serie C di sabato contro il Lumezzane, la formazione di Stefano Vecchi ha superato con un secco 4-1 la Pro Vercelli, avversaria anche nel girone A, al Silvio Piola. La squadra nerazzurra parte con personalità, tenendo il controllo del gioco. Al 35’ arriva il vantaggio: Simone Cinquegrano firma lo 0-1. Passano due minuti e i nerazzurri raddoppiano: Issiaka Kamate dal dischetto non sbaglia e trasforma il rigore del 2-0.
In avvio di ripresa la Pro Vercelli accorcia con Comi, anche lui a segno dagli undici metri (47’). L’Inter U23 non si scompone e riprende subito a macinare gioco, trovando il tris al 72’ con la rete di Luka Topalovic. Nel finale, Mattia Mosconi mette il sigillo con il gol dell’1-4 all’88esimo.
️ FT: Pro Vercelli 1-4 #InterU23— Inter Xtra (@Inter_Xtra) August 10, 2025
Goals scored by Cinquegrano, Kamate, Topalović and Mosconi. ️️️️ pic.twitter.com/Cv5vJQSkG0
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
Altre notizie - In Primo Piano
Altre notizie
- 21:23 Arsenal su Lookman? Arteta: "Stiamo esaminando attivamente diverse opzioni"
- 21:08 Frey: "Non so se sarà un'Inter più forte, ma con Chivu è più fresca. Lookman sarebbe un gran colpo"
- 20:54 Stankovic al Bruges, anche il Lucerna può sorridere grazie al controriscatto attivato dall'Inter
- 20:40 Frey sul caso Donnarumma: "Il PSG ha un problema coi portieri. Lo vedrei bene in Premier"
- 20:26 Dalla Spagna - L'Atletico Madrid rinuncia a Lookman. Lunedì le visite mediche di Raspadori
- 20:12 L'avv. Di Cintio non ha dubbi: "Situazione Lookman, l'Atalanta è parte lesa"
- 19:58 "Ottimi piedi e a suo agio sulla linea di porta". PSG, la presentazione di Chevalier è una frecciata a Donnarumma
- 19:43 L'Inter Under 23 chiude i test amichevoli mettendo la quarta: vittoria per 4-1 con la Pro Vercelli
- 19:29 Spartak Mosca, traballa la panchina di Stankovic: "Ci sono tre tipi di allenatori, indovinate a quale gruppo appartengo"
- 19:15 Chuck Jura, l'Italia nel cuore: "I film in italiano meglio della NBA. E seguo l'Inter"
- 19:00 Cagliari, Pisacane: "Ci manca qualcosa per completare la rosa, la società sa ciò che serve"
- 18:45 De Winter, accelerata da parte del Milan: prima offerta ufficiale inoltrata al Genoa, queste le cifre
- 18:31 Milan, Allegri: "Il difensore? La società sta lavorando. Tre per la partita col Bari li abbiamo"
- 18:16 Juventus, Tudor analizza le big di A: "Mi aspetto un'annata difficile con tecnici forti"
- 18:02 SI - Affare De Winter, il Milan anticipa l'Inter. Le cifre dell'operazione e la percentuale alla Juve
- 17:48 "Cessione solo all'estero", accordo che viola l'articolo 26. Per questo Lookman può liberarsi per giusta causa
- 17:33 SI - Mediana nerazzurra, proposto anche Santiago Hezze. E nel mirino resta Frendrup
- 17:18 Chavalier portiere francese più costoso di sempre: polverizzato il precedente record di Frey
- 17:04 Sky - De Winter, il Milan conta di chiudere l'accordo con il giocatore. Poi l'affondo con il Genoa
- 16:50 L'Unione Sarda - Sebastiano Esposito, i retroscena dei giorni di incertezza tra Cagliari e Inter
- 16:35 Romano: "Leoni, l'interesse del Liverpool è reale. La valutazione del Parma è chiara"
- 16:21 Hakimi: "Penso di meritare il Pallone d'Oro. I miei numeri stagionali non sono quelli di un difensore normale"
- 16:07 Breda: "Allenatori, è l'anno delle incognite. Penso a Chivu ma anche a Gasperini alla Roma"
- 15:52 Padova in cerca di un attaccante: circola anche il nome di Balotelli, ma rimane una suggestione
- 15:38 The Guardian - Nkunku torna al Lipsia? Il Chelsea spinge per inserirlo nell'affare Xavi Simons
- 15:23 Zanetti fa 52, gli auguri dell'Inter: "Simbolo dell'interismo. Le parole non bastano a descriverlo"
- 15:09 'Vidic, portaci la borsa', Corvino racconta: "Quando giocava nell'Inter a Firenze lo accolsero così perché..."
- 14:54 fcinDonnarumma a un bivio. L'Inter ne ha parlato con l'agente e si è candidata per il 2026: tutti i dettagli
- 14:38 Sky - De Winter, scatto del Milan: Inter superata, i rossoneri hanno mosso passi concreti per il belga. La situazione
- 14:25 Provocazione: Zingonia come Soweto? Free Lookman now!
- 14:11 Corriere della Sera - Inter U20, Carbone ha ancora qualcosa da sistemare. Scenario prevedibile
- 13:56 Olympiacos vittorioso a Berlino, Mendilibar felice avvisa l'Inter: "Vogliamo vincere tutte le partite"
- 13:41 Hakimi: "PSG favorito per la Champions? Non credo, ma ci proveremo". Tra le avversarie non cita l'Inter
- 13:27 SM - Milan, caccia al centrale: non solo Comuzzo e Leoni. L'ultima idea è De Winter
- 13:13 Ausilio e la punzecchiatura del figlio: "Mi ha rimproverato dicendomi che mi sono fatto scappare Jashari"
- 12:58 Mkhitaryan: "Saremo pronti per l'inizio della stagione. Il Monaco? Forse si è rilassato dopo l'espulsione"
- 12:45 In Arabia prende piede la suggestione Ausilio-Al Hilal: "Una rivoluzione per il calcio saudita"
- 12:32 Esposito-Cagliari, prenotate per domani le visite mediche. Si attende soltanto l'ok definitivo
- 12:17 L'Unione Sarda - I perché del sì di Sebastiano Esposito al Cagliari. Che può avvicinarsi ancora di più all'Inter
- 12:04 Repubblica - Milan in pole per Leoni con i soldi di Thiaw. Ma l'Inter può rispondere con... Bisseck
- 11:50 A. Stankovic: "Al Bruges mi sono sentito subito a casa. Ci è voluto un po' per arrivare, ma sono felice"
- 11:37 Corriere di Bergamo - Lookman, no all'Arsenal. Atteso il rilancio dell'Inter
- 11:24 CdS - Esposito, fine della telenovela. Il sì del giocatore ha prevalso
- 11:10 Corriere della Sera - Il mercato spinge verso i difensori. Leoni pallino di Chivu, De Winter Piano B
- 10:56 Gazzetta di Parma - Cuesta punta su Leoni, che risponde presente. Il mercato non distrae
- 10:42 CdS - Il messaggio di Donnarumma: "N. 1". E Luis Enrique non lo metterà ai margini
- 10:28 GdS - Inter, progetto offensivo estremo: Lookman non copre, ma in attacco è letale
- 10:14 Zazzaroni: "Pare che Percassi cederebbe Lookman alla stessa cifra di Koopmeiners"
- 10:00 TS - Marotta torna dalle vacanze, via al lavoro di diplomazia per Lookman
- 09:46 CdS - Più opzioni offensive, elasticità tattica e grinta: l'Inter di Chivu è diversa. Ma servono correttivi
- 09:31 GdS - Sucic il jolly e le due torri: il nuovo che avanza fa felice l'Inter
- 09:17 Altobelli: "Solo 3-4 attaccanti più forti di Lautaro. Siamo l'Inter, un'altra stagione senza titoli non esiste"
- 09:13 TS - Il Milan può fiondarsi su Leoni, ma l'Inter ha due motivi per essere fiduciosa
- 09:08 CdS - 'C'è solo l'Inter' nella playlist estiva di Lookman. I nerazzurri attendono con fiducia, Chivu pronto a cambiare per lui
- 08:55 Ausilio, dal grave infortunio alla dirigenza dell'Inter: "Ecco i colpi di cui vado fiero. L'errore? Kvaratskhelia"
- 08:41 TS - Pavard in uscita dall'Inter, ma i numeri non aiutano. Bloccato De Winter
- 08:27 CdS - Ceduto Thiaw, il Milan cerca il sostituto: c'è budget per lo sgarbo all'Inter
- 08:14 GdS - Dalla pace con Calhanoglu alle condizioni fisiche: Lautaro è tornato guida
- 08:00 Luis Henrique: "Inter, sta nascendo una squadra vera, Chivu mi invita a rischiare. Dumfries, sfida che cercavo"
- 00:00 Le indicazioni del test monegasco, in attesa dei movimenti di mercato
- 23:45 UFFICIALE - Il PSG contrattualizza Chevalier. Ora Donnarumma è sul mercato?
- 23:30 L'Inter U18 travolge 5-0 in amichevole la Juniores del Foligno
- 23:15 Budel elogia Sebastiano Esposito: "Tecnicamente molto forte, sarebbe perfetto per il Cagliari"
- 23:00 Lotta Scudetto, Valentini: "Napoli resta favorito, sotto metto Milan, Inter e Juventus"
- 22:46 È iniziata la Coppa Italia-Frecciarossa: rotondo successo della Virtus Entella contro la Ternana
- 22:35 GdS - Sebastiano Esposito al Cagliari, affare chiuso: all'Inter 4 milioni e il 40% sulla futura rivendita
- 22:32 Club Brugge, Stankovic felice per la vittoria nel derby: "Il viaggio è appena iniziato"
- 22:18 Leoni resta al Parma o va via? Cuesta parla del mercato in generale: "Tutto è possibile"
- 22:02 Dall'Arabia Saudita confermano: "Al Hilal in trattativa avanzata con un direttore sportivo di una big italiana"
- 21:48 SI - L'Al Hilal cerca un direttore sportivo: tra i nomi più apprezzati c'è anche quello di Ausilio