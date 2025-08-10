Dopo essersi espresso sul caso Gigio Donnarumma, Sebastien Frey si è pronunciato nel corso del suo intervento per Sky Sport anche sulla nuova Inter di Cristian Chivu: "Sinceramente questa Inter non mi dispiace, per me Chivu sta facendo un buon lavoro. È un grande appassionato, penso che le sue idee le abbia trasmesse alla squadra e la squadra lo sta seguendo bene. Sono curioso, dire che l'Inter sarà forte come negli ultimi anni non lo so; però la vedo un po' più fresca. Per quel poco che ho visto, ho notato cose buone. Nelle gambe c'è ancora il percorso della scorsa stagione, chi l'ha vissuta deve riprendersi bene per farsi trovare fresco in campionato mentre gli altri devono inserirsi velocemente. Vedo comunque delle cose buone, potrebbe essere un'Inter piacevole da vedere".

Ma con Ademola Lookman sarebbe un'Inter ancora più fresca? "La speranza è l'ultima a morire, per l'Inter sarebbe un grande colpo. Mi spiace come si sta sviluppando la questione con l'Atalanta, lui deve comunque essere riconoscente al club. Poi non so come è andata, però a me piacerebbe tanto vederlo all'Inter".