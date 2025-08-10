L'Inter continua a lavorare sul mercato, a prescindere dall'affare Ademola Lookman. Secondo Sportitalia è stato proposto al club nerazzurro – tramite intermediari – anche Santiago Hezze, centrocampista argentino di 23 anni in forza all’Olympiacos. Il sito dell'emittente spiega che il giocatore "è arrivato in Grecia nell’estate 2023 dall’Huracan a fronte di un investimento di 4 milioni di euro e ha fin qui collezionato anche 3 presenze con la Nazionale argentina". Continua, comunque, l'interesse per Frendrup.