"L'importante sabato sarà non perdere, ma bisogna avere la forza di provarla a vincere", ha detto Diego Maradona Jr, intervenuto sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli, a proposito del big match in agenda contro l'Inter. Partita sulla quale il figlio del diez per antonomasia nel capoluogo partenopeo esprime il suo pensiero e auspicio.

"In un momento del genere dobbiamo anche dare una bella spallata alla stagione, anche se è l'Inter che deve vincere perché ha un budget incredibile - ha premesso -. Io però voglio provare a giocarla, voglio vincere in casa mia. A Como sarebbe stato oro colato un punto, ma loro hanno giocato molto meglio di noi nel secondo tempo. Con l’Inter dobbiamo cercare di vincere, ma le grandi squadre quando non possono vincere non la perdono".

Su Billing chiamato a sostituire Anguissa:

"Non è Frank e chiunque giochi non sarà uguale a Neres. Lottiamo, facciamo vedere chi è il Napoli ed arrivare alle ultime sette giornate che sono più abbordabili".