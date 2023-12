Cinque vittorie nelle ultime sei partite di campionato: la Sampdoria di Andrea Pirlo, dopo un inizio accidentato, ha ingranato la marcia giusta. I blucerchiati si sono imposti quest'oggi sulla Reggiana col punteggio di 2-1 al Mapei Stadium: non trova la rete Sebastiano Esposito, ma il ragazzo di scuola Inter mette comunque lo zampino sulla seconda marcatura doriana, con un tiro cross che il portiere granata Francesco Bardi respinge in maniera non irreprensibile e sul quale piomba Manuel De Luca, che dopo un anno e mezzo all'asciutto spezza l'incantesimo del gol. Samp che ora arriva a quota 22 in classifica, a ridosso della zona playoff.