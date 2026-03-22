L'Inter è scesa in campo al Franchi contro la Fiorentina nel posticipo della 30esima giornata di Serie A con il lutto al braccio, per onorare la memoria di Silvino Louro, ex preparatore dei portieri della squadra nello staff di José Mourinho, scomparso nei giorni scorsi dopo una lunga malattia.

Sezione: News / Data: Dom 22 marzo 2026 alle 21:12
Autore: Redazione FcInterNews.it / Twitter: @Fcinternewsit
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