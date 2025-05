Il Villarreal mette le mani sul quinto posto della Liga spagnola, che quest'anno vale la qualificazione in Champions League. La formazione di Marcelino Garcia Toral ha superato nettamente per 3-0 il Leganes, che ora vede il baratro della retrocessione, e mette sei punti tra sé e il Betis Siviglia che però ha una gara in meno. La doppietta di Ayoze Perez e il gol di Nicolas Pépé lanciano il Submarino Amarillo in un match che vede protagonista nei minuti finali anche Tajon Buchanan, entrato al 73esimo al posto dell'ex Arsenal.