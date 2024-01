Se oggi il diretto interessato è stato interpellato sull'interesse di Inter e Juventus nei suoi confronti, per Alessandro Buongiorno adesso si inserisce in lista anche il Milan. Secondo Sky Sport, infatti, il club rossonero, in cerca di un difensore da prendere in questo mercato di gennaio, vuole fare un grande investimento prima di cogliere l'opportunità legata a Lilian Brassier. Nelle ultime ore il Milan ha avviato i contatti con l'entourage del centrale del Genoa Radu Dragusin per capire se fosse stato possibile impostare un'operazione, ma al momento il Tottenham appare in netto vantaggio.

E allora, in Viale Aldo Rossi potrebbero rispolverare l'idea del capitano granata: anche in questo caso vanno capiti i costi, la fattibilità e la volontà sia del club che del giocatore.