Con il caso Ivan Perisic a tenere banco (l'ex interista lascerà il club pochi mesi dopo essere arrivato dal Tottenham) l'Hajduk Spalato incassa un'importante batosta sul campo.

Il club croato, allenato dall'ex milanista Gattuso, ha infatti perso 1-0 in casa contro gli slovacchi del Ruzomberok nel terzo turno preliminare di Conference League ed è fuori dalle coppe europee. L'Hajduk schiera in squadra giocatori come Marko Livaja, vecchia conoscenza nerazzurra, e Ivan Rakitic.