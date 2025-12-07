L'Inter strapazza il Como con un rotondo 4-0 e ritrova la vetta della classifica, in attesa delle altre rivali che scenderanno in campo tra oggi e domani. Anche Tuttosport applaude la prestazione della squadra di Chivu, trascinata dal ritorno al gol della coppia d'attacco formata da Lautaro Martinez e Marcus Thuram.

"La miglior Inter della stagione, guidata dal ritorno a pieno regime della “Thu-La”, ha spazzato via il Como per 4-0 regalandosi una notte in testa alla classifica e mettendo così pressione a Napoli e Milan, che se la vedranno rispettivamente stasera contro la Juventus e domani contro il Torino", scrive il quotidiano torinese in una delle sue pagine.