Stanno circolando in giornata, rilanciate da Footyheadlines.com, sito specializzato in anticipazioni di maglie da calcio, le anticipazioni della terza maglia dell'Inter 2023/24, in cui domina l'arancione. All'interno del colletto si trovano la Croce di San Giorgio rossa su sfondo bianco, simbolo di Milano, e la trama nerazzurra. Di fatto però non si tratta altro che di una conferma della notizia già anticipata dallo stesso FootyHeadlines a dicembre 2022, quando la notizia era già circolata con molto anticipo (clicca qui per rileggerla).

Lo stesso suddetto sito ha aggiornato la stessa notizia rilanciata a dicembre aggiornandola con i primi rendering (per esempio con Lautaro che indossa già la maglia) con la chiara indicazione "UPDATE" (aggiornamento) e confermando la scelta cromatica, che ricalca le maglie già indossate nella stagione 2000/01. Lo si può notare cliccando sul link inserito all'interno della nostra notizia dello scorso 18 dicembre (su il link) che riporta alla notizia ripubblicata oggi. Un'ulteriore conferma, quindi della scelta del colore arancio per la terza casacca 2023/24.