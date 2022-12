Il sito FootyHeadlines lancia un concept della possibile terza maglia marchiata Nike che l'Inter utilizzerà nella stagione 2023/24. Come si vede nelle grafiche del noto portale specializzato (visitabile a questo link), il kit presenta una combinazione di colori che vede il dominio dell'arancione. Si tratta di una tonalità non nuova per il Biscione, già indossata nelle annate 2000-01 e 2001-02. La maglia è completata da loghi neri e applicazioni grigie sotto il colletto anteriore e nei polsini delle maniche. La terza maglia arancione Nike Inter 2023/24 verrà lanciata alla fine dell'estate 2023.