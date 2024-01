Per Fiorentina-Inter, gara in programma domenica allo stadio 'Artemio Franchi', l'obiettivo in casa viola è superare quota 35.000 spettatori, per poi provare a insidiare il record stagionale registrato nella sfida contro la Juventus (38.225 spettatori). I numeri a due giorni dal match per ora parlano di una Curva Fiesole esaurita da questo pomeriggio, mentre negli altri settori la disponibilità è limitata; più biglietti, invece, in Curva Ferrovia. Lo riporta l'edizione online de La Nazione.