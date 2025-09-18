"E' una vittoria importante all'esordio in Champions, sono contento per come abbiamo dominato la partita". Così Denzel Dumfries, rispondendo ai cronisti italiani nella zona mista della Johan Cruijff ArenA di Amsterdam, a margine del 2-0 che l'Inter ha imposto all'Ajax.

Chivu ha detto che vi manca poco per trovare una certa continuità.

"Sì, abbiamo questa sensazione. Mancano dettagli, lo noti da come abbiamo subito gol contro la Juve. Siamo un gruppo con tanta esperienza, ci vuole calma. Lavoriamo ogni giorno per crescere, dobbiamo migliorare".

Sulla partita.

"Abbiamo fatto una buona prestazione a livello tattico, loro sono stati pericolosi solo in una circostanza. Non pensiamo al passato, guardiamo sempre avanti: siamo pronti per la nuova stagione".