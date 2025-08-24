'È alla fine del ballo che vengono pagati i musicisti'. Questa è la versione tradotta di un modo di dire francese che suona chiaramente come il nostro: 'I cavalli vincenti si vedono al traguardo'. Ed è con questa frase che il portale AllezLens, che segue con particolare attenzione le vicende del Lens, introduce il mercato estivo operato dal nuovo direttore sportivo dei Sang Et Or Jean-Louis Leca. Sul quale però ci si sbilancia già, asserendo che Seca ha fatto meglio del suo predecessore Diego Lopez in termini di ingaggi rispetto allo scorso anno.
Ma è sul fronte uscite che a loro dire Leca ha fatto centro. E la testimonianza è data dalla gestione di Andy Diouf, ceduto all'Inter per la bella somma di 25 milioni di euro: "La sua gestione del dossier illustra perfettamente il suo acume negli affari. Ingaggiato per 14 milioni di euro dal Basilea nell'estate del 2023, il centrocampista è stato ceduto all'Inter per 25 milioni di euro: una plusvalenza notevole. Sportivamente, il ventunenne non è mai stato all'altezza delle aspettative: in due stagioni al Lens, sia con Franck Haise che con Will Still, non è riuscito a esprimere il suo potenziale. La mancanza di efficienza, gli sprechi tecnici e le statistiche scarse hanno infine smorzato gli animi più ottimisti all'interno del club".
Non mancano i dubbi sulla decisione di Viale della Liberazione di puntare su Diouf: "L'Inter, da parte sua, ha deciso di fare una scommessa audace. Spendere una cifra simile per un giocatore che ha segnato solo due gol e fornito due assist in Ligue 1 in due stagioni, rappresenta un rischio reale. Si tratta infatti di cifre esigue per un centrocampista box-to-box che si prevede avrà un impatto offensivo maggiore. Vedremo se riuscirà a riprendersi", chiosa il sito.
Autore: Christian Liotta
Altre notizie - News
Altre notizie
- 15:50 Diouf-Inter, in Francia applausi per il DS del Lens Leca: "Operazione super. Per i nerazzurri scommessa audace"
- 15:35 Moretto: "Taremi, il PSV Eindhoven riflette sulla proposta ufficiale. E ora spunta anche il Lille"
- 15:20 I pronostici di Trevisani: "Scudetto al Napoli, Inter seconda. Capocannoniere? Lautaro"
- 15:05 L'esperienza, il tempo, i metodi e i risultati: la 'teoria della relatività' applicata da Cristian Chivu
- 14:50 "Non per colpa nostra": Chivu spiega il cambio di strategia dell'Inter sul mercato dopo il no per Lookman
- 14:35 Taremi, PSV disposto a pagare gran parte dello stipendio. La chiave potrebbe essere... la Champions League
- 14:20 Torino, Baroni su Chivu: "Con lui Inter più aggressiva. Farà benissimo coi nerazzurri"
- 14:20 Chivu: "Scudetto? Io la penso come Allegri, il Napoli è favorito. Sul mercato qualità e non quantità"
- 14:05 TS - Gundogan vuole la Serie A: il tedesco proposto a Inter e Juve, i nerazzurri dicono no
- 13:50 Damiani: "L'Inter rimane la più competitiva. Diouf? Mio figlio me ne parla molto bene"
- 13:35 Genoa, Vieira: "Carboni, c'è un discorso di problemi fisici. Ma è sulla strada giusta"
- 13:20 Torino, Baroni: "Asllani non ci sarà. Domani giocheremo contro i più bravi, deve essere un'opportunità"
- 13:05 Sky - Inter-Torino, Barella favorito su Sucic per il ruolo di regista: le ultime di formazione
- 12:50 Sky - Contatti diretti tra il PSV e Taremi: la trattativa con l'Inter deve ancora entrare nel vivo
- 12:35 Il Fenerbahçe batte il Kocaelispor senza Akçiçek: Mou non lo convoca, tra motivi ufficiali e mercato
- 12:20 QS - Ausilio idea Roma in passato, ora è forcing Al-Hilal. Baccin può prenderne il testimone
- 12:05 Cremonese, la gioia di Bonazzoli: "Sono interista, un gol così fatto a San Siro per me ha valenza doppia"
- 11:50 Bologna, Italiano: "Mercato aperto adesso una follia, vedo giocatori sempre al telefono coi procuratori"
- 11:35 Il Secolo XIX - La Gumina, dalla Sampdoria un aiuto all'Inter: i doriani copriranno parte dell'ingaggio
- 11:20 Parte la Serie B dei ragazzi scuola Inter: bene Carboni, Di Maggio cala alla distanza. Rivedibili Stabile e De Pieri
- 11:05 Cremonese, prima vittoria a San Siro dal 1992: allora fu 2-0 contro l'Inter
- 10:51 Donnarumma trova l'accordo con il Manchester City: la trattativa dipende anche da Ederson. Il PSG chiede 50 milioni
- 10:37 TS - L'Inter è alla ricerca di un nuovo difensore. Possibile occasione last minute in attacco: l'identikit è chiaro
- 10:23 Serie A, assegnati i diritti TV per l'area MENA: accordo fino al 2028 con il broadcaster StarzPlay
- 10:09 TS - Inter-Torino, la Curva Nord prepara la protesta. Oggi la decisione di Chivu sulla convocazione di Frattesi
- 09:55 TS - Inter in campo quasi 100 giorni dopo l'amaro pareggio con la Lazio: l'obiettivo è ritrovare certezze
- 09:40 Simona Marchini: "Herrera personaggio pessimo, Angelo Moratti aveva avvertito mio padre"
- 09:26 GdS - Torino, Baroni con il dubbio modulo. Quattro indisponibili per l'Inter
- 09:12 CdS - Sucic titolare contro il Torino: il croato dovrà reggere la pressione di uno stadio caldo come San Siro
- 08:58 GdS - L'Inter riparte dalla ThuLa: il Toro leader centrale anche per Chivu, ma Thuram non è più intoccabile
- 08:44 GdS - Inter, i nuovi giovani all'esame San Siro: Sucic titolare, aria di esordio per Bonny, Luis Henrique e Diouf
- 08:30 GdS - L'Inter esclude Taremi dalla lista Serie A: forte interesse del PSV. E ci sono altri due club
- 08:15 GdS - L'Inter riflette sul difensore del futuro: i nomi e lo scenario. Pavard saluta? Upamecano piace più di Kim
- 01:06 Prima GdS - Inter, super coppia della rivincita. Il sogno Scudetto di Lautaro e Thuram (non più intoccabile)
- 00:43 Sky - Il Tottenham rilancia per Nico Paz: 50 milioni. Le intenzioni del Como
- 00:00 I benefici del dubbio
- 23:58 PSV Eindhoven, Bosz non si sbilancia su Taremi: "Lo conosco, ma non ne so nulla"
- 23:50 Milan, Allegri: "Non possiamo prendere due gol a partita. A Lecce troveremo un avversario simile"
- 23:35 Evani: "Inter squadra collaudata, Chivu è giovane ma preparato e si farà valere"
- 23:20 Cremonese, Nicola dopo l'impresa di San Siro: "Bonazzoli ha questi colpi nelle sue corde"
- 23:06 Sabato: "L'Inter è un'incognita, in altre condizioni per il Torino sarebbe stato difficile fare risultato"
- 22:51 Serie A, debutto amaro per Allegri: il Milan perde 2-1 con la Cremonese. Roma di misura sul Bologna
- 22:38 Moretto: "Napoli e la Premier su Frattesi, ma l'Inter non lo vende: si pensa al rinnovo"
- 22:24 Malesani ricorda: "A San Michele Extra, paese di Mario Corso, erano tutti interisti tranne me"
- 22:10 Thuram sa come incornare il Toro: ai granata anche la sua unica tripletta nelle leghe Top 5
- 21:55 Amichevole in Umbria per l'Under 15 di Solivellas Vidal: Perugia battuto in rimonta 3-2
- 21:40 M. Orlando: "Inter? A bocce ferme è la squadra che mi convince di più"
- 21:25 Napoli, Conte: "Campionato difficile con sette-otto squadre che lotteranno per Scudetto ed Europa"
- 21:10 Genoa, Frendrup dribbla le voci di mercato: "Mi godo il momento, non penso al futuro"
- 20:55 Mignemi, ex DS Campobasso: "L'Inter U23 ha preso calciatori importanti, sarà una protagonista"
- 20:40 Taremi, quale futuro? Dopo le opzioni sfumate, ne emerge un'altra: contatti per un trasferimento al PSV Eindhoven
- 20:25 Inizia bene il Napoli di Conte: 2-0 a Reggio Emilia, a segno McTominay e De Bruyne. Reti bianche tra Genoa e Lecce
- 20:10 Box to box: la canzone rap che presenta Diouf, il nuovo motore del centrocampo interista
- 19:40 Mulattieri prossimo a lasciare il Sassuolo: l'attaccante è a un passo dal Deportivo La Coruna
- 19:25 Diouf non perde tempo: subito in azione ad Appiano. Pronto a dare fosforo al centrocampo nerazzurro
- 19:10 L'Inter Women batte il Genoa, Bugeja: "Soddisfatta per il gol ma ancora di più per la prestazione e per la vittoria"
- 18:55 La NHL è arrivata a Milano: visita all'Inter HQ e scambio di maglie tra Sommer e Moritz Seider
- 18:40 Taremi fuori dalla lista Inter, Romano: "Decisione propedeutica alla possibile cessione"
- 18:25 Oriali toglie pressione al Napoli: "L'Inter unica squadra in griglia Scudetto, è superiore a tutte"
- 18:15 Diletta Leotta: "Vedremo cosa fa Cristian Chivu all'Inter. Avrà un compito non facilissimo"
- 18:00 Inter, un tecnico straniero al via della Serie A dopo nove anni: Chivu punta a fare centro dove fallì... Mou
- 17:45 Piovani: "Affronteremo la Champions per la prima volta, dovremo adattarci velocemente"
- 17:30 Torino, Simeone: "Cairo mi voleva da tempo. Ho capito che questa era la scelta da fare"
- 17:15 Arrivano i numeri: ecco la lista Inter per il 2025-2026. Di Pavard l'unico cambio, Taremi è al momento assente
- 17:00 Novara-Inter U23, Zanchetta non si nasconde: "Incontrerò tanti ragazzi per cui provo grande affetto"
- 16:45 Inter-Torino per la sesta volta alla prima di campionato: per i nerazzurri tradizione favorevole
- 16:30 Diouf all'Inter, grazie al meccanismo di solidarietà FIFA incassa (poco) anche il PSG
- 16:15 Atalanta, Juric chiaro su Lookman: "Le società devono fare i propri interessi, ma la delusione resta. Zalewski è pronto"
- 16:00 Jacquet, non solo Inter: anche l'Arsenal ha provato l'affondo. Ma il Rennes ha alzato un muro altissimo
- 15:45 Ausilio-Al Hilal, anche Romano conferma il gradimento: "I sauditi vogliono provarci, la risposta dopo il mercato"