Intervenuto Sky, il giornalista Paolo Condò ha commentato così il pareggio per 2-2 che l'Inter ha rimediato in trasferta sul campo del Parma:

"Oggi abbiamo rivisto la partita con l'Udinese. Anche lì gran primo tempo e vantaggio per 2-0, poi l'Udinese ha avuto la possibilità di pareggiare ma Sommer l'ha evitato mentre oggi non ci è riuscito. Passo falso molto importante in chiave scudetto: questo era il weekend in cui l'Inter poteva aumentare il suo vantaggio, perché il Napoli lunedì contro il Bologna ha l'ultima partita sulla carta complicata del suo campionato. Invece gli azzurri hanno la possibilità addirittura di riavvicinarsi".