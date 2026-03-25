Compie oggi 69 anni Beppe Marotta, nato a Varese il 25 marzo 1957 e dal 2018 all'Inter prima in qualità di amministratore delegato poi anche di presidente. L'Inter, dal proprio sito ufficiale, fa i suoi auguri al numero uno del club da parte della società e di tutti gli interisti del mondo, ai quali anche la redazione di FcInterNews si unisce. 

Sezione: News / Data: Mer 25 marzo 2026 alle 11:30
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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