Il tecnico dell’Inter Cristian Chivu commenta così a Inter TV il match vinto oggi per 3-0 in casa contro la Fiorentina: “Avevamo il dovere di reagire, è una squadra forte che ha voglia di essere determinante e di portare a buon fine una stagione nuova. Oggi siamo riusciti a fare le cose giuste per portare a casa la vittoria. L’esultanza sul gol? Io vivo la partita nella mia maniera, esulto perché quando si fa gol bisogna esultare, bisogna capire anche i momenti e cosa ti porta un gol del genere. Sono felice per i nostri tifosi. Sucic è un centrocampista completo, è giovane, ha qualità, sembra più maturo, non sembra un giocatore di 22 anni ma di 30, siamo felici di averlo"

Cosa ha detto all’intervallo? “Ai ragazzi ho chiesto di calciare un po’ di più fuori area e il primo gol nasce così, abbiamo avuto la maturità giusta di capire i momenti della partita, è una squadra forte che ha voglia di dire la sua”.