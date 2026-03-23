Georghe Hagi, l'ex stella del calcio rumeno, parlando ai microfoni di ProSport del playoff tra Romania e Turchia ha indicato nel centrocampista dell'Inter Hakan Çalhanoğlu il giocatore da tenere maggiormente d'occhio: "È un giocatore esperto e importante. Lo abbiamo visto all'Inter, quando era assente con Bodo/Glimt. Lui e Lautaro Martinez erano assenti. È chiaro, perché diciamo che è il giocatore a fare la differenza?".