Il Mondiale, la Nazionale, la Premier League e il futuro. Intervistato da Gianlucadimarzio.com, il difensore del Paris FC e della Nazionale Diego Coppola racconta le sue ambizioni e i suoi sogni. Spaziando poi sulle possiibili scelte tra club inglesi e italiane: "È chiaro che il sogno rimane una top italiana, però parlo per me: non so cosa pensino gli altri giocatori. La Premier è di un altro livello, pero è normale che se chiamano l’ultima di Premier, o comunque squadre di bassa classifica e l’Inter, scelgo l’Inter. Tra Milan, Inter, Juventus oppure Man City, Liverpool, Arsenal? Scelgo le squadre inglesi. So che l'esperienza della Premier League non capita tutti gli anni. Sono grandi squadre in un campionato molto competitivo. E lì è bellissimo giocare tutte le partite".