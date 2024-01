C'è Simone Inzaghi sul trono degli allenatori per Hakan Calhanoglu. Il centrocampista dell'Inter, tra coloro aventi diritto al voto per il FIFA The Best in quanto capitano della Turchia, ha confermato il suo feeling con l'allenatore grazie al quale la sua carriera ha conosciuto un vero e proprio exploit. Nelle preferenze di Calha, al primo posto c'è proprio Inzaghi, al secondo Pep Guardiola e al terzo Luciano Spalletti.