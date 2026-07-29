Dal sito FootyHeadlines.com arrivano le prime immagini della terza divisa da riscaldamento pre-partita dell'Inter per la stagione 2026-2027. Il modello che viene utilizzato ha un design essenziale, che verrà adottato da tutte le squadre Nike Elite. È prevalentemente nera, impreziosita da un delicato motivo circolare con il nome del club incorporato direttamente nel tessuto.

La parte anteriore è dominata dal logo dello sponsor Qatar Airways in giallo, che trova riscontro in uno Swoosh Nike giallo contornato di blu. Anche lo stemma dell’Inter è stato ricolorato per adattarsi all’estetica generale, realizzato in giallo e nero con un pulito contorno blu. Per dare un ultimo tocco di colore alla base scura, il colletto e i polsini delle maniche sono rifiniti con un sottile bordo blu.

Sezione: News / Data: Mer 29 luglio 2026 alle 18:42
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.