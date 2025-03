Daniele Adani analizza dagli studi de La Domenica Sportiva l'annata fin qui messa in piedi dall'Inter, tuttora capolista del campionato di Serie A e ancora in corsa in Coppa Italia e Champions League.

"L'Inter è la squadra che ha giocato di più - afferma - è in corsa per tre competizioni e avrà il Mondiale per club. Nelle difficoltà la rosa aiuta, però anche la capacità di risolvere o resistere se le cose non vanno sempre per il verso giusto. L'Inter lo scorso anno ha preso 22 gol, ne ha fatti 89 e 94 punti. Quest'anno non è ancora la miglior difesa perché il Napoli ne ha presi meno, ma è il miglior attacco. Nelle difficoltà è una squadra che funziona".