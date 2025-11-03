Nel suo intervento a La Domenica Sportiva, Daniele Adani si sofferma sul primo gol segnato ieri dall'Inter. "Noi analizziamo le partite, andiamo sui discorsi tecnico-tattici, ma poi il gesto tecnico è quello che ci emoziona, che vende il biglietto. Non sai se è più bello l'assist o il gol".

"L'Inter ha sbloccato la partita, poi non ha fatto una gran gara e l'ha spuntata all'ultimo respiro - dice ancora Adani -. E' stata difficilissima. Il fallo di Bisseck? Secondo me questa è una situazione dove se facciamo un giro di opinioni non siamo tutti d'accordo. Accade che non sia così netta la decisione in un senso o l'altro".