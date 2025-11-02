Prima a Udine, poi a Roma. David Pizarro ha avuto Luciano Spalletti come allenatore in due momenti diversi della sua carriera e lo conosce come pochi. Il cileno, che tra gli ex calciatori è uno di quelli che con la racchetta da padel se la cava meglio di tutti, in questo fine settimana è a Perugia, città che ospita una delle tappe della Mediolanum Padel Cup, tornei inseriti nel CUPRA FIP Tour, il circuito internazionale della FIP. "Sia come uomo che come allenatore la Juventus con Spalletti ha fatto un ottimo acquisto - spiega 'El Peq' -. Siamo stati insieme poco tempo fa e ho visto in lui una voglia incredibile: una voglia di tornare, di dimostrare ancora una volta il suo valore. Ha energia, passione e competenza: sono sicuro che farà bene".

Di quella Roma di Spalletti faceva parte anche Cristian Chivu, ora allenatore dell'Inter. "Mi auguro che Cristian riesca a fare da allenatore quello che faceva da giocatore, perché in campo era fortissimo - ancora Pizarro -. Spero che la sua carriera in panchina possa essere altrettanto brillante: ha una bellissima squadra in mano, una delle più forti d'Italia, e sono sicuro che l'Inter anche quest'anno lotterà per il vertice in tutte le competizioni".