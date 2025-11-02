Succede davvero di tutto nel primo tempo nella sfida tra Torino e Pisa. I toscani passano sul doppio vantaggio con la doppietta di Moreo, il secondo gol dal dischetto. Poi Simeone e Adams permettono ai granata di agguantare il definitivo 2-2. Continua il momento nerissimo della Fiorentina, che cade in casa contro il Lecce: decisiva la rete di Berisha. Pioli vicinissimo all'esonero.

Dom 02 novembre 2025 alle 16:58
Niccolò Anfosso
