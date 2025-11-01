Emerse Faé, CT della Nazionale della Costa d'Avorio, apre le porte degli Elefanti a Ange-Yoan Bonny. Intervistato da Canal+ Sports Africa nel corso della trasmissione 'J-1', il tecnico ivoriano rivela di avere messo sott'occhio da diverso tempo l'attaccante dell'Inter: "È un giocatore che seguiamo da molto tempo, prima che firmasse per l'Inter. Stiamo dialogando con lui e il suo entourage. Ci auguriamo che sia attratto dal progetto collettivo e individuale che gli stiamo proponendo".

Faé fissa poi gli obiettivi per la sua squadra: "Per la prossima Coppa d'Africa, puntiamo a ripetere l'impresa di vincerla. Per quanto riguarda la Coppa del Mondo, il primo passo è superare la fase a gironi; però lotteremo per raggiungere almeno i quarti di finale. Sembra ambizioso, ma credo sia giusto". Il prossimo 5 novembre, Faé dirimerà la prossima lista dei convocati per le amichevoli contro Arabia Saudita e Oman di metà mese.