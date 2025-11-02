L’Inter supera il Verona per 2-1 al Bentegodi e porta a casa tre punti pesanti. Al termine della gara, il difensore Manuel Akanji ha commentato la vittoria ai microfoni di Inter TV:

“Non è stato facile oggi, ma abbiamo combattuto fino alla fine. Ci abbiamo creduto e siamo contenti. Era una partita importante, questi tre punti sono importanti”.

Il difensore nerazzurro guarda già ai prossimi impegni, ma senza dimenticare la soddisfazione per il successo odierno: “Pensiamo alla prossima partita, ma anche a goderci questa vittoria. Abbiamo due gare prima della sosta e speriamo di vincerle entrambe”.