"L'Inter? Ritroverò alcune persone. Abbiamo un girone difficile, non ce ne sono di facili in questo torneo. Andiamo avanti gara per gara consapevoli che i dettagli faranno la differenza". Così Facundo Colidio presenta il Mondiale per club che attende il River Plate e in particolar modo il confronto con l'Inter, sua ex squadra, nella terza partita del girone.

"Sono molto contento di essere qui e far parte di questo gruppo. Voglio rinnovare il contratto, ne stiamo parlando", aggiunge poi lo stesso Colidio. "Facciamo un passo alla volta. Affrontiamo partita per partita. Dobbiamo giocare contro l'Urawa, poi contro il Monterrey e l'Inter. Dobbiamo affrontare partita per partita e vedere come si evolve la situazione".