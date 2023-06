L'Inter blinda Francesco Pio Esposito, attaccante classe 2005 e uno dei talenti più preziosi della cantera nerazzurra. Come riferisce Nicolò Schira sul suo sito, è stato trovato l'accordo tra il club meneghino e l'agente Mario Giuffredi per il rinnovo del contratto del ragazzo fino al 2027. "Nonostante la giovanissima età l'ottimo rendimento fornito al Mondiale Under 20 (pur giocando sotto età di 2 anni rispetto agli avversari) ha già acceso l'interesse di vari club: in particolare lo Spezia l'ha già chiesto in prestito all'Inter", si legge.