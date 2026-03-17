Una buona notizia, una così così e un'altra non proprio positiva. E' quanto filtra dal centro sportivo di Appiano Gentile, dove l'Inter è tornata ad allenarsi dopo i due giorni di riposo concessi da Cristian Chivu al gruppo in seguito al pareggio con coda polemica contro l'Atalanta di sabato scorso: Hakan Calhanoglu è tornato in gruppo ed è completamente recuperato per la trasferta di Firenze, mentre Alessandro Bastoni, reduce dalla botta alla tibia nel derby che gli ha impedito di giocare con la Dea, ha fatto una prima parte di allenamento con i compagni per poi lavorare a parte. Personalizzato, infine, per Lautaro Martinez.