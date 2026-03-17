"Per la sostituzione di Sommer, l'Inter pensa a Vicario, Dibu Martinez e Carnesecchi". Commentando questa indiscrezione di mercato di Gianluca Di Marzio per Sky Sport, Walter Zenga ha spiegato quale sarebbe la sua scelta: "Io resto sugli italiani, sempre - le parole dell'Uomo Ragno -. In questo momento la nostra scuola ha una vasta scelta di titolari. Vicario e Carnesecchi sono entrambi bravissimi, il primo è il mio figlioccio perché l'ho fatto giocare a Venezia; Carnesecchi è un profilo di altissimo livello, il suo 'problema' è che è già in una squadra di altissimo livello. L'Atalanta non è un club di secondo piano, anzi, lo dimostra il fatto che gioca sempre in Europa". 

Sezione: Copertina / Data: Mar 17 marzo 2026 alle 12:14
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Mattia Zangari
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Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.