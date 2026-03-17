"Quante partite mancano alla fine? Nove. Allora non può essere ancora scudetto". Filippo Magnini, interista doc, sceglie la via della prudenza. "Solo un folle penserebbe che sia già fatta! Poi certo otto punti di vantaggio non sono pochi ma dobbiamo continuare a vincere, a fare punti. Queste due ultime gare non sono andate bene anche se, come spesso capita nel calcio, ci sono stati parecchi episodi un po' controversi. Non siamo stati né bravi ma neanche fortunati. Ora però abbiamo nove partite per dimostrare di essere più forti di tutti".

"Bastoni? Penso che quello che ha fatto, che sicuramente è stato sbagliato, forse l'hanno fatto quasi tutti i giocatori di calcio nella loro vita. È ovvio che se certi errori capitano alla fine di una stagione può sembrare che il campionato ti può essere stato rubato però certi episodi nel calcio ci sono. Ci sono perché il “sistema" vuole che ci siano altrimenti si farebbe qualcosa di concreto. Mi fa un po' ridere ma penso e spero che Bastoni sia superiore e che riesca a farsi scivolare certe critiche addosso. Nazionale? Se togliamo la possibilità di andare a tutti i giocatori che hanno fatto una “cavolata” in carriera non ci andrebbe più nessuno probabilmente. Ma non solo in Italia".