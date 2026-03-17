La cancellazione della Finalissima ha creato un intoppo non di poco conto alla Nazionale argentina sulla strada verso il Mondiale 2026. A meno di tre mesi dall'inizio della rassegna che andrà in scena tra Stati Uniti, Canada e Messico, l'Albiceleste è passata dal disputare una partita ufficiale con in palio un titolo contro un avversario di rango come la Spagna, con in aggiunta un'amichevole contro il Qatar, a restare senza impegni.

Una situazione che, secondo il Clarín, Lionel Scaloni e il suo staff vogliono risolvere organizzando un ritiro di dieci giorni, presso il centro sportivo di Ezeiza, dove i giocatori arriverebbero dall'estero con voli charter tra domenica e lunedì, a seconda dei loro impegni di campionato per il fine settimana. I giocatori, si legge sul quotidiano argentino, accoglierebbero con favore questa opportunità di essere in patria per trascorrere del tempo con le proprie famiglie.

Durante questo periodo, i campioni del mondo, vista la situazione di caos organizzativo, potrebbero giocare un'amichevole in famiglia contro la nazionale argentina Under 20, allenata da Diego Placente, magari alla Bombonera di Buenos Aires, dato che lo Stadio Monumental è occupato per i tre concerti degli AC/DC. Ci sarebbe anche l'opzione Santa Fe che darebbe l'opportunità di vedere giocare Lionel Messi al 'Coloso Marcelo Bielsa', lo stadio in cui ha mosso i primi passi come giocatore. Anche Córdoba e Santiago del Estero sono in lizza per ospitare l'Argentina.

Tutte queste indiscrezioni interessano da vicino anche l'Inter e Lautaro Martinez, le cui condizioni verranno valutate in questi giorni in vista della gara di Firenze. Con un occhio a quanto accadrà durante la sosta.