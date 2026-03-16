Strahinja Pavlovic, difensore del Milan, ha parlato in conferenza stampa dopo il ko dell'Olimpico contro la Lazio: "Siamo delusi, potevamo essere a -5 dall'Inter e mettere maggiore pressione. È difficile, non è la prima partita che ci accade un qualcosa del genere, non possiamo essere delusi solo per questa partita. Dobbiamo concentrarci sulla prossima partita e cercare di prendere più punti possibili da qui a fine campionato".