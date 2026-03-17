Quanto pesa la maglia dell'Inter? Stuzzicato con questa domanda, Walter Zenga, leggendario portiere nerazzurro, ha dato questa risposta per Sky Sport: "Paradossalmente, era meglio giocare fuori casa col tifo contro che a San Siro col brusio. Lo sentivi tanto, molti dei miei compagni lo subivano di più. Devi avere un grande carattere per affrontare questa situazione". 

Sezione: Ex nerazzurri / Data: Mar 17 marzo 2026 alle 10:20
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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