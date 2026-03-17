Il reparto portieri dell'Inter va incontro a uno stravolgimento. Yann Sommer è in scadenza e anche la posizione di Josep Martinez va definita. Raffaele Di Gennaro, terzo portiere, sembra quello con più chance di rimanere, rinnovando per un altro anno.

In cima alla lista dei desideri c'è sempre Guglielmo Vicario, un vecchio pallino, seguito con insistenza già prima dell'arrivo di Sommer. Ha un ingaggio da poco più di 2,5 milioni netti e tanta voglia di tornare in A. E' però legato al Tottenham da un contratto fino al 2028 e bisognerà quindi trovare una quadra con gli Spurs. Gli altri profili sullo sfondo sono Lunin e Caprile, più remota l'ipotesi Alisson.