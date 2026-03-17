L'ultima puntata di 'Open Var', in onda su DAZN, parte da Inter-Atalanta, la partita in cui i padroni di casa si sono lamentati per due decisioni arbitrali prese da Gianluca Manganiello. In studio, in rappresentanza dell'AIA, c'è Dino Tommasi che prova a fare chiarezza inizialmente sul contatto Dumfries-Sulemana prima del gol del pareggio orobico di Krstovic: "Non c'è spinta, ma una mano appena appoggiata: non c'è pressione. In sala VAR, dopo aver girato tutte le telecamere, si accorgono che il tocco basso non c'è, non c'è una tipologia di fallo. Dumfries fa la bicicletta, c'è un contatto in caduta, ma sicuramente non falloso. Decisione corretta di Manganiello assolutamente, poi anche in sala VAR".

AUDIO VAR-MANGANIELLO:

Arbitro: "Niente, niente".

VAR: "Possibile fallo di mano anche, hanno dato il gol in campo. Allora, spingere non spinge. Cerchiamo la stretta (la telecamera, ndr), voglio vedere se c'è un contatto basso chiaro. Per me non ci sono spinte, la spinta non c'è, lui è davanti. E' lui che col tallone, alzando la gamba, gli tocca la gamba. Vedi che lo prende lì, poi si lascia un po' andare. Gli prende il piede destro basso. Glielo facciamo vedere?. Guardalo in dinamica. No, però non lo prende mai. Lui fa un po' di bicicletta. Per me non è fallo. La rete è regolare, check completato. Non ci sono contatti bassi e la spinta non è tale da essere considerata fallo".

Arbitro a Dumfries: "Sei scivolato, non te ne sei accorto, Denzel".

Dumfries: "Mi ha preso il piede, come sono scivolato?".

Arbitro: "Non te ne sei accorto, fidati. Avete ancora 10 minuti per poter vincere".

Tommasi, poi, passa ad analizzare il contatto Scalvini-Frattesi nell'area di rigore dei bergamaschi: "Manganiello in campo dice 'lo tocca appena', la sala VAR avalla velocemente la sua scelta. In verità, come vediamo bene, Frattesi anticipa Scalvini e resta nella possibilità di giocare il pallone. Questo è un calcio di rigore chiaro per dinamica. Abbiamo già avuto in passato casi analoghi, poteva essere visto in campo. Ma se, come nella fattispecie, Manganiello non riesce a valutare bene l'entità perché coperto, allora la sala VAR deve intervenire con una OFR doverosa. Noi preferiamo che questi rigori vengano dati in campo, Manganiello ha avuto una sensazione di contatto leggero, non l'ha valutato come calcio di rigore quando invece Frattesi ruba il tempo a Scalvini. La sala VAR poteva intervenire".

Tommasi, infine, si esprime anche sul secondo contatto Dumfries-Ederson: "Decisione certamente corretta, c'è poco da dire. Chiaro il fallo di Dumfries che trattiene Ederson e lo porta a terra".

AUDIO ARBITRO-VAR:

Arbitro: "Per me niente. Lo tocca appena".

VAR: "Vedi come è rimasto giù, lui ha detto 'nulla'. Aspetta, eh. Adesso ha fischiato fallo per la difesa. Molto leggero, fammelo vedere in dinamica. Ha la gamba piegata, check completati".

Arbitro: "Sì, sì, completato".

VAR: "Molto leggero, il contatto c'è ma è leggerissimo".

Arbitro: "Sì, ma lo tocca appena".

Var: "Poi fallo in attacco, questo è chiaro (in riferimento al successo contatto Dumfries-Ederson, ndr). Il tocco era minimo, non è un calcione".