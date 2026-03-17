Bronzo nel curling in doppio misto con Stefania Costantini, alle ultime Olimpiadi invernali di Milano-Cortina, Amos Mosaner ha raccontato che le sue gesta sono state seguite anche da alcuni giocatori dell'Inter, sua squadra del cuore: "Mi hanno mandato dei video, stavano seguendo le mie partite del doppio misto e della squadra maschile; da tifoso interista questo fa molto piacere - ha detto a Tuttosport -. Vedere i giocatori di calcio che seguono il nostro sport mi apre il cuore perché vuol dire che c'è dell'interesse. Sono stato anche invitato allo stadio per Inter-Atalanta, ma ero qua per vedere la finale dell'oro dei dei ragazzi paralimpici, ci sarà sicuramente un’altra occasione".