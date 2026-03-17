Nel cambio pelle dall'Inter di Chivu a quella di Inzaghi, a farne le spese in termini di minuti sono stati alcuni giocatori che col precedente tecnico avevano avuto più spazio. Tuttosport ne individua tre su tutti: Acerbi, De Vrij e Darmian, mentre sono rimasti titolari Sommer e Calhanoglu che hanno però avuto un netto calo di rendimento (lo svizzero) o un deterioramento fisico (il turco).

Nessuno di questi ha la certezza di rimanere, anzi sono tutti probabilmente destinati all'addio, compreso il regista che pure non è in scadenza di contratto. Si sta poi ragionando sul rinnovo di Mkhitaryan, nella dirigenza, e anche qui si parla di un intoccabile di Inzaghi. La scorsa annata aveva collezionato 26 partite da titolare a metà marzo, oggi siamo a 13 e qualche segnale dal fisico sta arrivando.