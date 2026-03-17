Nel corso dell'intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, Mirwan Suwarso ha illustrato a 360° il progetto sportivo del Como che, salvo sorprese clamorose, l'anno prossimo giocherà in Europa. Ma con o senza Nico Paz? "La decisione spetta solo al Real Madrid. Noi non possiamo farci niente se non aspettare e agire di conseguenza. Saremo comunque felici per lui e cominceremo a lavorare per trovare un sostituto. Per ora sta benissimo qui, in questa grande famiglia", ha detto il presidente dei lariani.